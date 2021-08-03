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    12:58, 03 Август 2021 | GMT +6

    «Травят людей химикатами»: фейк опровергли в акимате Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Нур-Султана отреагировали на слухи о распыляемых по городу ядохимикатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

    В мессенджерах распространяется видеоролик, снятый жителем Нур-Султана. Он демонстрирует грузовик с цистернами, которые наполнены неизвестной жидкостью, и стоящих рядом мужчин в спецодежде. Автор ролика, не стесняясь в выражениях, предполагает, что в цистернах отрава, а происходящее — намеренное распыление ядохимикатов для того, чтобы убивать людей.

    Скриншот из видео

    Это сообщение опровергли в акимате Нур-Султана.

    «На видео запечатлен момент травли комаров и мошек. Дезинсекционные работы ведутся ТОО «Столичная дезинфекция» совместно с Управлением охраны окружающей среды и природопользования. В гнусоистребительных работах дезинсекторы применяют раствор, который является абсолютно безопасным для людей, животных и растений. Работы ведутся в ночное и утреннее время», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Также в акимате столицы напомнили о том, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.

    Это не первый случай, когда казахстанцы распространяют ролики о «распылении ядов». Ранее житель Ордабасинского района Туркестанской области снял на видео самолеты, утверждая, что с воздуха травят людей. Позже мужчина признал, что это фейк, и принес публичные извинения. Сейчас проводится досудебное расследование.


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