Травмы на производстве: в Минтруда хотят исключить смешанную ответственность работодателя и работника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов заявил о намерении исключить смешанную ответственность работодателя и работника при травмах на производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня есть смешанная ответственность. Комиссия определяет: кто виноват – работник или работодатель. По статистике, это в 68% (случаев - прим. редакции) работодатель, в 32% - работник. Мы тоже считаем, что это не совсем правильно и в международной практике определяется лишь связано ли это (травма - прим. редакции) с исполнением трудовых обязанностей. Мы считаем, что комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве должна выявить причины и принять меры по их устранению и недопущению подобного в будущем», - сказал Биржан Нурымбетов на пленарном заседании Мажилиса, отвечая на вопросы депутатов.

«Поэтому мы всегда выступали за снятие этой нормы в целом - это было даже в концепции законопроекта, но при согласовании выяснилось, что бизнес-сообщество возражает. Поэтому мы в будущем намерены эту позицию отстаивать и дальше. Мы за то, чтобы исключить смешанную ответственность», - добавил он.

В свою очередь, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева выразила согласие с такой позицией.

«Думаю, это было бы справедливо – человек получил травму на производстве и ему приходится доказывать свою невиновность. А комиссию создает сам работодатель, который меньше всех заинтересован в том, чтобы была определена вина предприятия», - заявила вице-спикер Мажилиса.