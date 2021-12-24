Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айдар Махметов получил травму, выступая в финале чемпионата мира по джиу-джитсу. До этого боец лечился платно в Германии. Друзья Айдара посоветовали обратить внимание на отечественную медицину, передает МИА «Казинформ».
У спортсмена был разрыв мениска. Операцию провели по квоте бесплатно. Айдар Махметов обратился в поликлинику по месту жительства, и ее врачи направили Айдара на операцию в Президентскую клинику.
Как сообщили в клинике, операцию провели методом «артроскопия коленного сустава». Это современное и минимально инвазивное хирургическое вмешательство, которое позволяет делать небольшие надрезы на теле. Такие операции в Президентской клинике проводятся бесплатно через портал «Бюро госпитализации».
«Мы проводим такие операции бесплатно для всех граждан РК, через портал госпитализации по ОСМС», - рассказал травматолог Президентской клиники Аскар Баймухаметов.
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