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Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане

24 Декабря 2021 18:35
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Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айдар Махметов получил травму, выступая в финале чемпионата мира по джиу-джитсу. До этого боец лечился платно в Германии. Друзья Айдара посоветовали обратить внимание на отечественную медицину, передает МИА «Казинформ».

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У спортсмена был разрыв мениска. Операцию провели по квоте бесплатно. Айдар Махметов обратился в поликлинику по месту жительства, и ее врачи направили Айдара на операцию в Президентскую клинику.

Как сообщили в клинике, операцию провели методом «артроскопия коленного сустава». Это современное и минимально инвазивное хирургическое вмешательство, которое позволяет делать небольшие надрезы на теле. Такие операции в Президентской клинике проводятся бесплатно через портал «Бюро госпитализации».

«Мы проводим такие операции бесплатно для всех граждан РК, через портал госпитализации по ОСМС», - рассказал травматолог Президентской клиники Аскар Баймухаметов.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Здравоохранение  
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