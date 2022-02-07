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Травмированного молодого человека спустили с ледника Богдановича близ Алматы

7 Февраля 2022 13:36
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Травмированного молодого человека спустили с ледника Богдановича близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты из Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК транспортировали человека с морены ледника Богдановича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram РОСО.

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В РОСО рассказали, что 6 февраля в 14.35 в оперативную дежурную Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что молодой человек 2002 года рождения, спускаясь с перевала Талгар в сторону ледника Богдановича, упал и не может идти самостоятельно. Рядом с ним была его знакомая девушка.

Восемь спасателей, в том числе один кинологический расчет, незамедлительно выехали на место происшествия в горы Заилийского Алатау. Уже в 16.05 спасатели обнаружили мужчину на морене (скоплении обломкв горных пород - ред.) ледника Богдановича.

У пострадавшего был сильный ушиб ноги, поэтому ему оказали первую медицинскую помощь и начали транспортировку до Медео. Там пострадавшего ожидали родственники.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда напоминают о мерах безопасности в горах.

«Старайтесь как можно больше узнать о своем предполагаемом маршруте, важно учитывать особенности горной местности. Обязательно надевайте термобелье, заряжайте телефон и берите с собой пауэрбанк, обувь должна быть специальная – удобные трекинговые ботинки, которые тоже должны соответствовать зимнему сезону. Важно перед походом ознакомиться с прогнозом погоды именно в том районе, куда вы идете. Обязательно сообщайте своим близким, куда вы направляетесь и предполагаемом времени возвращении и не ходите в горы по одному
Если вам необходима помощь, звоните: 112 или 8(727) 372 -15-60 ( Дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК»)», - добавили в РОСО.

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#Алматы   #Происшествия   #МЧС  
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