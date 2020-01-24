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вчера 23:54
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вчера 17:31
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Травмирование рабочих из-за падения стрелы крана: возбуждено уголовное дело
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбуждено по факту получения травм рабочими в результате падения стрелы крана на строящемся объекте в поселке Аксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда), ведется следствие», - пояснили в пресс-службу департамента полиции региона.
Напомним, 22 января в 16:40 в городе Степногорске за поселком Заводским произошло падение стрелы крана на самоходную вышку, на которой находились двое рабочих. 32-летний монтажник и 45-летний сварщик упали с высоты 16-18 метров и получили множественные травмы.
Сварщик был доставлен в приемный покой ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» и переведен в реанимационное отделение. Монтажник от полученных травм скончался.
Врачи оценивают состояние пострадавшего при падении стрелы крана сварщика как тяжелое.
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