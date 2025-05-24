Травматологи и ортопеды проведут бесплатный прием детей в Астане
На базе Многопрофильной городской детской больницы №2 в Астане 26 мая в рамках республиканской акции «Дәрігер – балалардың жанашыры» состоится День открытых дверей у детских ортопедов и травматологов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Мероприятие организовано в целях профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и раннего выявление ортопедических и травматологических нарушений.
По данным специалистов, нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз, а также последствия бытовых и спортивных травм становятся всё более частыми причинами обращений к ортопедам и травматологам. При этом большинство заболеваний поддаются коррекции на ранних этапах, если вовремя обратить на них внимание.
В рамках Дня открытых дверей предусмотрены:
• бесплатные консультации врачей-ортопедов и травматологов;
• профилактические осмотры детей;
• индивидуальные рекомендации по вопросам развития и укрепления опорно-двигательной системы;
• ответы специалистов на волнующие родителей вопросы.
Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на сайте: www.2kqba.kz.
Мероприятие проводится по адресу: ул. Р. Кошкарбаева, 64 (вход в поликлинику со стороны Абылай хана). Время проведения с 14:00 и до 16:00 часов.