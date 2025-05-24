Травматологи и ортопеды проведут бесплатный прием детей в Астане

Мероприятие организовано в целях профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и раннего выявление ортопедических и травматологических нарушений.

По данным специалистов, нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз, а также последствия бытовых и спортивных травм становятся всё более частыми причинами обращений к ортопедам и травматологам. При этом большинство заболеваний поддаются коррекции на ранних этапах, если вовремя обратить на них внимание.

В рамках Дня открытых дверей предусмотрены:

• бесплатные консультации врачей-ортопедов и травматологов;

• профилактические осмотры детей;

• индивидуальные рекомендации по вопросам развития и укрепления опорно-двигательной системы;

• ответы специалистов на волнующие родителей вопросы.

Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на сайте: www.2kqba.kz.

Мероприятие проводится по адресу: ул. Р. Кошкарбаева, 64 (вход в поликлинику со стороны Абылай хана). Время проведения с 14:00 и до 16:00 часов.