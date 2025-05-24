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    07:29, 24 Май 2025 | GMT +5

    Травматологи и ортопеды проведут бесплатный прием детей в Астане

    На базе Многопрофильной городской детской больницы №2 в Астане 26 мая в рамках республиканской акции «Дәрігер – балалардың жанашыры» состоится  День открытых дверей у детских ортопедов и травматологов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    травматологи и ортопеды
    Фото: НЦ травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.

    Мероприятие организовано в целях профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и раннего выявление ортопедических и травматологических нарушений.

    По данным специалистов, нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз,  а также последствия бытовых и спортивных травм становятся всё более частыми причинами обращений к ортопедам и травматологам.  При этом большинство заболеваний поддаются коррекции на ранних этапах, если вовремя обратить на них внимание.

    В рамках Дня открытых дверей предусмотрены:

    • бесплатные консультации врачей-ортопедов и травматологов;
    • профилактические осмотры детей;
    • индивидуальные рекомендации по вопросам развития и укрепления опорно-двигательной системы;
    • ответы специалистов на волнующие родителей вопросы.

    Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на сайте: www.2kqba.kz.

    Мероприятие проводится по адресу: ул. Р. Кошкарбаева, 64 (вход в поликлинику со стороны Абылай хана). Время проведения с 14:00 и до 16:00 часов.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Астана Врачи
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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