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Травматическое оружие «продавали» через мессенджеры мошенники

15 Января 2020 14:00
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Травматическое оружие «продавали» через мессенджеры мошенники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факты интернет-мошенничества, связанные с продажей травматического оружия через мессенджеры, выявили полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

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«В процессе мониторинга социальных сетей полицейскими выявляются факты интернет-мошенничества в части продажи травматического оружия посредством мессенджеров Telegram, ВКонтакте и WhatsApp», - сообщили в полиции.

Мошенники пользуются тем, что обманутые ими люди не будут обращаться в правоохранительные органы, так как покупка травматического оружия является незаконной.

«Департамент полиции г. Нур-Султана информирует о том, что продажа травматического оружия на территории Республики Казахстан физическим лицам запрещена. За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 287 УК РК», - пояснили в столичном ДП.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, МВД РК,
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