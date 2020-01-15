Травматическое оружие «продавали» через мессенджеры мошенники
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факты интернет-мошенничества, связанные с продажей травматического оружия через мессенджеры, выявили полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
«В процессе мониторинга социальных сетей полицейскими выявляются факты интернет-мошенничества в части продажи травматического оружия посредством мессенджеров Telegram, ВКонтакте и WhatsApp», - сообщили в полиции.
Мошенники пользуются тем, что обманутые ими люди не будут обращаться в правоохранительные органы, так как покупка травматического оружия является незаконной.
«Департамент полиции г. Нур-Султана информирует о том, что продажа травматического оружия на территории Республики Казахстан физическим лицам запрещена. За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 287 УК РК», - пояснили в столичном ДП.
- Сиделка избила и обокрала пожилую женщину-инвалида в Алматы
- Розыск злостных неплательщиков алиментов активизировали в Алматинской области
- Пистолет неустановленной марки обнаружили у сельчанина в Павлодарской области
- Замдиректора Аральского колледжа в Кызылординской области подозревают в коррупции
- Пьяный мужчина ранил ножом таксиста в Алматы
- 230 человек направили на принудительное лечение от зависимостей в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана