14:20, 03 Октябрь 2021 | GMT +6
Травма помешала Елене Рыбакиной выйти в финал теннисного турнира в Чикаго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка не смогла доиграть полуфинальный поединок турнира серии WTA 500 против 16-й ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Елена Рыбакина из-за травмы не смогла продолжать встречу при счёте 6:4, 3:2 в пользу соперницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В финале турнира Онс Жабер сыграет с Гарбинье Мугурусой из Испании. Параллельный полуфинал также не состоялся. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с матча с Мугурусой из-за пищевого отравления.
Ранее сообщалось, что Рыбакина взяла реванш у Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Чикаго.