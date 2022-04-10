Травма меняет восприятие мира - психолог Дмитрий Агапов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский психолог Дмитрий Агапов рассказал, почему людям, пережившим тяжелые жизненные ситуации, важно выговариваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

События последних двух лет - пандемия, январские события в нашей стране, конфликт России и Украины, авария на ТЭЦ-2 в Петропавловске и многие другие – мало, кого оставляют равнодушными. И если некоторые люди переживают их без последствий для психики, то для некоторых подобные ситуации катастрофичны.

«Все, о чем мы сказали - примеры событий, которые выходят за рамки опыта обычного человека. Они порождают сильнейшую тревогу. Более того, человеку не хватает ресурса, чтобы справиться с произошедшим. Это не укладывается в голове, не хватает душевных и психических сил, чтобы справиться. Третий момент – то, что происходит, связано непосредственно с угрозой физической или психической целостности человека. Например, человек получил ранения или у него возникла угроза смерти. Разрушается «Я» человека. То есть после какого-то события он не чувствует себя прежним. Здесь можно привести пример с пытками, под воздействием которых человек дал какие-то показания, признания и после этого он себя перестает уважать. Или побег с места аварии, или оставление ребенка в опасной ситуации – поступки, за которые человек себя корит. Другой параметр – ощущение беспомощности перед происходящим. Это условия, при которых возможно возникновение острой стрессовой реакции», - говорит Д.Агапов.

По словам психолога, психическую травму может получить не только участник события, но и тот, кто наблюдал, или если оно коснулось близкого. Примером может быть ситуация с обрушением трубы в Петропавловске. Погибла женщина, кто-то из сотрудников буквально за минуту до обрушения прошел там, куда упали обломки трубы. Психическую травму могли получить и этот человек, и родные и близкие погибшей.

«Важно понимать, что все субъективно. Не обязательно, что у всех участников какого-либо события может возникнуть такая реакция. Поэтому, например, некоторые участники боевых действий приобретают больше моральных ценностей, а кто-то попадает в психодиспансер. В любом случае подобные события - это стресс. Но бывает дистресс и эустресс. Второй - мобилизует силы, чтобы человек нашел выход из ситуации. Когда человек испытал дистресс, идет острая стрессовая реакция, то это становится психологической травмой. Травма содержанием связана с определенным событием. Человек всегда по поводу этого события испытывает неприятные ощущения, образы, мысли», - рассказывает Д.Агапов.

По словам психолога, нужно учитывать, что при дистрессе реагирование не психологическое, а биологическое. В таком случае включаются инстинкты. Может охватить ступор или, напротив, совершаются хаотичные движения. Например, при землетрясении мужчина выбежал из квартиры и оставил в ней жену и ребенка. Потом страшно винит и корит себя. Д.Агапов говорит, что это исключительно биологическая реакция. У женщин, кроме инстинкта самосохранения, срабатывает инстинкт продолжения рода. Они спасают сразу ребенка в критических ситуациях.

«После кризисных ситуаций люди «затоплены» тревогой, эмоциями и даже злостью. Это то же самое, как подали напряжение на нервную систему и не убрали. Словно человек какой-то частью своей психики застрял в этом событии, и для него оно не останавливается. Внутреннее ощущение, что он там до сих пор находится. Травма как воронка. Все, что подтверждает ее, накапливается. Все, что опровергает ее – не воспринимается. Травма меняет восприятие мира», - добавляет Д.Агапов.