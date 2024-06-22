Травить комаров и гнус продолжают в Астане
ТОО «Столичная дезинфекция» начало третий тур обработки парков, скверов, улиц и жилых массивов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Как отметили в ведомстве, дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы. На сегодня в городе продолжаются масштабные дезинсекционные работы, которые проводятся в ночное время суток с 21:00 до 04:00.
Для комфортного отдыха и проведение времени жителей особое внимание уделяется местам большого скопления людей, то есть паркам и набережным.
Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:
- ограничить посещение обрабатываемой местности;
- закрывать окна при обработке.
- Работы по выявлению и снижению численности кровососущих насекомых находятся под контролем и продолжаются в соответствии с графиками и рекомендацией научной группы и санэпидконтроля. Обработку подъездов и подвалов должны проводить КСК и ОСИ, - сообщили в акимате.