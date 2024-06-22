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    19:15, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Травить комаров и гнус продолжают в Астане

    Травить комаров и гнус продолжают в Астане
    Фото: акимат Астаны

    ТОО «Столичная дезинфекция» начало третий тур обработки парков, скверов, улиц и жилых массивов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Как отметили в ведомстве, дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы. На сегодня в городе продолжаются масштабные дезинсекционные работы, которые проводятся в ночное время суток с 21:00 до 04:00.

    Травить комаров и гнус продолжают в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Для комфортного отдыха и проведение времени жителей особое внимание уделяется местам большого скопления людей, то есть паркам и набережным.

    Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности:

    - ограничить посещение обрабатываемой местности;
    - закрывать окна при обработке.

    Травить комаров и гнус продолжают в Астане
    Фото: акимат Астаны

    - Работы по выявлению и снижению численности кровососущих насекомых находятся под контролем и продолжаются в соответствии с графиками и рекомендацией научной группы и санэпидконтроля. Обработку подъездов и подвалов должны проводить КСК и ОСИ, - сообщили в акимате.

    Травить комаров и гнус продолжают в Астане
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Регионы Астана Акимат Безопасность Комары
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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