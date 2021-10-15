Травили мошек во время уроков - директору школы в Актобе объявили выговор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За проведение дезинфекции во время уроков в школе-гимназии №9 в Актобе директору объявили строгий выговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В местную газету пожаловались родители учеников и прислали видео, на котором дети в панике выбегают из школы из-за дыма, который начал подниматься из подвала, где травили якобы мышей.

«Вчера в гимназии №9 во время уроков начали травить мышей или тараканов. Ядовитый дым поднялся на все этажи. У детей началась паника. Едкий дым начал резать горло. Как руководство могло допустить, чтобы во время занятий детей подвергали отравлению? Дым шёл из всех окон. Кто теперь будет отвечать за интоксикацию наших детей?» - написала одна из родительниц в соцсетях.

Директор школы Салиха Казбаева была уверена, что дезинфекция в подвале не опасна.

«14 октября в 19-00 часов была запланирована обработка в подвальном помещении против мошек. Организация МУ «Служба дезинфекции», которая ответственна за обработку подвала, пояснила, можно проводить работы в подвальном помещении, не приносящие вред здоровью. Это был конец рабочего дня. Мы вывели сразу детей и передали в руки родителям», - написала она в ответ родителям в соцсетях.

«Ядовитым» дымом оказался препарат «К-Отрин СК 5» - инсектицид, предназначенный для профилактической дезинфекции на объектах против ползающих (тараканов) и летающих (комаров, мух) насекомых. По степени воздействия относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТу», - говорится в письме МУ «Служба дезинфекции».

К счастью, экстренных сообщений о случаях отравлений учеников данной школы пока не поступало.

Как прокомментировали в ДСЭК, городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля не выдавались какие-либо предписания о проведении дезинсекционных работ в школе.

«Городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля не выдавались какие- либо предписания о проведении дезинсекционных работ против мошек в указанной школе. По предварительной информации дезинсекционные работы против мошек в подвальном помещении были проведены во время занятий во внеплановом порядке. В соответствии с требованиями п.141 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденного приказом МЗ РК от 28.08.2018г. ҚР-ДСМ-8, в местах проведения обработки не допускается присутствие лиц, не имеющих отношения к обработке», - сказала и.о. руководителя ДСЭК Гульбану Даулетова.