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Траурные мероприятия проходят в Алматы в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 11:52
Траурные мероприятия проходят в Алматы в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева Фото: t.me/Kzgovernment

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в траурных мероприятиях, проходящих в Алматы в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Выступая на официальной церемонии прощания, Алихан Смаилов зачитал письмо-соболезнование Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля Бердибека Машбекулы Сапарбаева. Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останутся в памяти народа», — говорится в тексте письма-соболезнования Главы государства.

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В свою очередь Премьер-Министр также выразил соболезнования от членов Правительства и от себя лично.

«Бердибек Машбекулы своим трудом внес большой вклад в становление и развитие нашей страны. Какую бы должность он ни занимал, он всеми силами работал в интересах народа. Его героический труд и светлый образ навсегда останутся в памяти народа», — сказал Алихан Смаилов.

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Напомним, церемония прощания с Бердибеком Сапарбаевым проходит в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая в Алматы. Проститься с известным соотечественником сегодня пришли многие государственные и общественные деятели, члены Правительства, акимы ряда областей, депутаты Парламента, представители культуры, спорта и других сфер.

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Правительство РК   Алихан Смаилов  
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