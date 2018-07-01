Траур по Денису Тену: Гражданская панихида проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном ледовом дворце «Барыс Арена» проходит гражданская панихида, где прощаются со спортсменом Денисом Теном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Астанчане несут цветы, многие не могут сдержать слез.

На траурный митинг пришли посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэ Сик, посол Японии в Республике Казахстан Итиро Кавабата, министр информации и коммуникации Даурен Абаев. Также пришли известные спортсмены, в том числе Данияр Елеусинов, Екатерина Айдова, Денис Кузин.

Добавим, что почтить память Дениса Тена казахстанцы собираются в городах по всей стране. Основная панихида в эти минуты проходит в родном городе спортсмена Алматы.

Напомним, бронзовый призёр Олимпийских игр скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов.

Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, который нанес спортсмену два удара ножом. О том, что они убили известного фигуриста, они узнали позже из социальных сетей. Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу.







