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Трассы закрывают в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
24 Февраля 2023, 11:59
Трассы закрывают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня с утра в Костанайской области закрывают ряд трасс областного значения для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 февраля в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость), принято решение о закрытии автомобильных дорог областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта. Закрыты трассы: Карасу - Большая Чураковка (0-114,1 км); Узунколь - Сарыколь (0-79 км), Сарыколь - Б. Дубравы (0-56 км). С 9:00 часов закрыты трассы: Аулиеколь - Жалдама 0-257 км; Аулиеколь - Москалевка - Максут -Смайловка 0-106 км; Аулиеколь - Диевка - Косагал - Раздольное 0-130 км; Караменды - Раздольное - Аралколь 0-163 км»,- сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Также с 10:00 закрыта трассы Адаевка - Уркаш - Аралколь 0-110 км, Житикара - Камысты - Ливановка 1-73 км. С 11.00 часов закрыта и трасса А-16 Жезказган - Петропавловск - от Аркалыка до границы с Акмолинской областью.


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