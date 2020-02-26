Трассы закрыты в Акмолинской области из-за гололеда

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области из-за гололеда на автодорогах закрыто движение автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, 26 февраля с 20:45 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, сильный гололёд, ветер) закрыто движение для всех видов автотранспорта на 18 участках автодорогах республиканского значения и на 53 участках автодорогах областного значения.