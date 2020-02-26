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Трассы закрыты в Акмолинской области из-за гололеда

26 Февраля 2020 23:31
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Трассы закрыты в Акмолинской области из-за гололеда

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области из-за гололеда на автодорогах закрыто движение автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По информации ведомства, 26 февраля с 20:45 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, сильный гололёд, ветер) закрыто движение для всех видов автотранспорта на 18 участках автодорогах республиканского значения и на 53 участках автодорогах областного значения.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Оксана Матасова

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