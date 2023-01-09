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Трассы закроют для автобусов и авто с дизельными двигателями в Казахстане

9 Января 2023, 20:16
Трассы закроют для автобусов и авто с дизельными двигателями в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацкомпания «КазАвтоЖол» сообщила о планируемом введении временных ограничений движения в ряде областей для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Об этом передает МИА «Казинформ».

«По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю на территории страны ожидается сильное похолодание. Так, в связи с понижением температуры воздуха прогнозируются морозы до -30 градусов. Понижение температуры воздуха может привести к риску замерзания топливной системы автотранспорта. Таким образом, во избежание нештатных ситуаций на республиканских трассах Национальным оператором автодорог планируется введение временных ограничений движения в ряде областей для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Пользователей республиканских автодорог призываем не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды», - говорится в сообщении КазАвтоЖола.

Достоверную информацию о закрытых автодорогах республиканского значения можно получить, позвонив в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403.


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