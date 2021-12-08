Трассы Восточно-Казахстанской области открыли для движения

УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Сняты введенные ранее ограничения движения на трассах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

«По информации ВКОФ ТОО «Казахавтодор» 8 декабря с 08:00 снято ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Семей» (10-198 км,

с.Герасимовка-г.Семей), «Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ» (15-105 км п.Белоусовка- г.Риддер), «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» (15-123 км., п.Глубокое-г.Шемонаиха-гр.РФ) для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта», - говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram.

Ограничение движения вводилось 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий.