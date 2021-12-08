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Трассы Восточно-Казахстанской области открыли для движения
8 Декабря 2021 09:19
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УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Сняты введенные ранее ограничения движения на трассах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».
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«По информации ВКОФ ТОО «Казахавтодор» 8 декабря с 08:00 снято ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Семей» (10-198 км,
с.Герасимовка-г.Семей), «Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ» (15-105 км п.Белоусовка- г.Риддер), «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» (15-123 км., п.Глубокое-г.Шемонаиха-гр.РФ) для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта», - говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram.
Ограничение движения вводилось 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий.
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