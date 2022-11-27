Трассы в трех областях Казахстана закрыты для общественного и грузового транспорта

27 Ноября 2022, 01:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях закрыты республиканские трассы по всем направлениям для общественного и грузового транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на национального оператора «Казавтожол».

В Карагандинской областис 22:00 часов 26.11.2022 г. в связи с резким понижением температуры воздуха введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на автомобильных дорогах республиканского значения по всем направлениям.

В Павлодарской областис 22:00 часов 26.11.2022 г. в связи с резким понижением температуры воздуха введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на автомобильных дорогах республиканского значения по всем направлениям.

Также ранее сообщалось, что из-за непогоды для общественных и дизельных автотранспортных средства закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области.

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