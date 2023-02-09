Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об ограничении движения для всех видов автотранспорта из-за ухудшения погоды в двух областях Казахстана сообщила пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол», передает МИА «Казинформ».

Из-за погодных условий ограничено движение в Жетысуской области.

«В Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал-Достык км 84-180, это участок от станции Коктума до станции Достык», - говорится в публикации пресс-службы «КазАвтоЖола» в Telegram-канале.

Также движение ограничено в Костанайской области.

«В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

- Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай км 444-503, участок город Рудный-поселок Лисаковск;

- Костанай-Аулиеколь-Сурган км 7-108, участок город Тобыл-поселок Аулиеколь;

- Екатеринбург-Алматы км 468-539, участок город Костанай-поселок Федоровка;

- Костанай-Мамлютка км 333-406, участок поселок Боровское-город Тобыл», - сообщила пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».