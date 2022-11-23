Трассы в горной местности в ВКО всю зиму будут закрыты по ночам для грузовиков с прицепом

23 Ноября 2022, 22:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начиная с сегодняшнего дня (23.11.2022) на весь текущий зимний период с 21:00 часов вечера до 6:00 утра, в связи со сложным горным рельефом ежедневно будет вводится ограничение движения транспортных средств с прицепом и полуприцепом на участке от села Бутаково до города Риддер (км 94-104) автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Также с 10.11.2022 на весь текущий зимний период в Восточно-Казахстанской области в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузовых автотранспортов с прицепом и полуприцепом на а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66 (это участок от поворота на село Северное до поворота на город Серебрянск).

Ситуация на данных участках находится на контроле Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол». Весь зимний период дорожники продолжат активно вести работы в рамках зимнего содержания, в том числе и на вышеперечисленных участках.