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Трассы из Нур-Султана замело: на линии остаются три пригородных маршрута

18 Января 2020 11:41
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Трассы из Нур-Султана замело: на линии остаются три пригородных маршрута

НУР-СУЛТАНА - В связи с ухудшением погодных условий продолжает обновляться информация по движению пригородных автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

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По состоянию на 11:00, т рассы во всех направлениях закрыты, поэтому временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов:

№№ 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 326.

На линии остаются: №№ 301, 303, 320.

№№304, 322 маршруты не заезжают в поселок Жибек жолы (дороги замело).


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт, Погода, Дороги,
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