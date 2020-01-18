Трассы из Нур-Султана замело: на линии остаются три пригородных маршрута

НУР-СУЛТАНА - В связи с ухудшением погодных условий продолжает обновляться информация по движению пригородных автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

По состоянию на 11:00, т рассы во всех направлениях закрыты, поэтому временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов:

№№ 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 326.

На линии остаются: №№ 301, 303, 320.

№№304, 322 маршруты не заезжают в поселок Жибек жолы (дороги замело).