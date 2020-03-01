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Трассы из Нур-Султана в Щучинск и Павлодар вновь открыты для движения
1 Марта 2020 12:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закрытые ранее из-за гололеда трассы Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Павлодар вновь открыты для движения, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеТрассу Нур-Султан - Павлодар закрыли из-за гололеда Дорогу до границы с Костанайской областью закрыли в СКО В Келесском районе Туркестанской области возобновят ремонт автомобильных дорог
«01.03. с 11.30 движение на трассах Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Павлодар для всех видов автотранспорта открыто», - говорится в сообщении iKOMEK 109.
Ключевые слова: Дороги,
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