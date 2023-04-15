Трассы из Астаны в Щучинск и поселок Шидерты закрыли из-за снега с дождем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два трассы из Астаны в Щучинск и поселок Шидерты закрыли из-за плохих погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ДЧС Астаны.

С 18:00 14 апреля в связи с ухудшением погодных условий (снег с дождем, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана – Петропавловск, км 18-231), участок «г. Астана-г.Щучинск» для всех видов транспортных средств.

С 22:00 14 апреля в связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, сильный ветер, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км» участок «г. Астана-п.Шидерды» для всех видов транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана закрыли дороги для транспорта из-за непогоды.