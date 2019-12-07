Трассы близ столицы открыты для движения после непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие трассы открыты для движения после непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на iKomek 109.

«07 декабря с 11:00 движение на трассе «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан - Киевка», «Нур-Султан-Кургалжын», «Нур-Султан-Караганда» открыты для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря дороги были закрыты для движения в республике из-за погодных условий.