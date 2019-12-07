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Трассы близ столицы открыты для движения после непогоды

7 Декабря 2019 13:35
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Трассы близ столицы открыты для движения после непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие трассы открыты для движения после непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на iKomek 109.

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«07 декабря с 11:00 движение на трассе «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан - Киевка», «Нур-Султан-Кургалжын», «Нур-Султан-Караганда» открыты для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря дороги были закрыты для движения в республике из-за погодных условий.

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Ключевые слова: Транспорт,
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Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

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