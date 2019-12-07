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Трассы близ столицы открыты для движения после непогоды
7 Декабря 2019 13:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие трассы открыты для движения после непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на iKomek 109.
Новости по темеЗакрыт еще один участок дороги в Актюбинской области Закрыт выезд из столицы по всем направлениям и участок дороги в Акмолинской области Несколько дорог из-за метели закрыли в Северном Казахстане
«07 декабря с 11:00 движение на трассе «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан - Киевка», «Нур-Султан-Кургалжын», «Нур-Султан-Караганда» открыты для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.
Напомним, 6 декабря дороги были закрыты для движения в республике из-за погодных условий.
Ключевые слова: Транспорт,
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