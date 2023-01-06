Трассу закрыли в Костанайской области из-за ухудшения погоды

6 Января 2023, 10:29

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На дежурстве находятся 16 единиц техники и 16 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра, метели и ограниченной видимостью принято решение о закрытии автомобильной дороги республиканского значения для всех видов автотранспорта на участке автодороги А-16 Жезказган - Петропавловск 252-340 км (от границы Улытауской области - до города Аркалык)», - сообщили в ДЧС Костанайской области.

Ранее сообщалось, что из-за буранов отсутствуют подъездные пути к 82 населенным пунктам в 13 районах области.