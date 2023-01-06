Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Трассу закрыли в Костанайской области из-за ухудшения погоды

6 Января 2023, 10:29
Трассу закрыли в Костанайской области из-за ухудшения погоды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На дежурстве находятся 16 единиц техники и 16 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра, метели и ограниченной видимостью принято решение о закрытии автомобильной дороги республиканского значения для всех видов автотранспорта на участке автодороги А-16 Жезказган - Петропавловск 252-340 км (от границы Улытауской области - до города Аркалык)», - сообщили в ДЧС Костанайской области.

Ранее сообщалось, что из-за буранов отсутствуют подъездные пути к 82 населенным пунктам в 13 районах области.


Новости по теме
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Теги:
Читайте также
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов
1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 8 января в 18 регионах Казахстана
Отказаться от дальних поездок снова рекомендуют жителям СКО
Из-за плохой видимости на дороге «ГАЗель» съехала в кювет в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

Лента новостей