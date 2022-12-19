Трассу закрыли в Костанайской области из-за непогоды

19 Декабря 2022, 13:10

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Полиция Костанайской области сообщает о закрытии участка трассы Екатеринбург-Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции сообщает о закрытии дорог для пассажирского и грузового транспорта по направлениям Екатеринбург - Алматы от границы с РФ до поселка Федоровка в связи с изменением погодных условий»,- сообщили в областном ведомстве.

Здесь же напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности дорожного движения на дорогах области.

Ранее сообщалось, что движение ограничили на автодороге Атырау-Уральск в ЗКО.