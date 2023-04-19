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Трассу в Карагандинской области закрыли для транспорта

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2023, 08:41
Трассу в Карагандинской области закрыли для транспорта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На участке автодороги «Екатеринбург - Алматы» ограничили движение для транспорта из-за ветра и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В Карагандинской области из-за ухудшения погодных условий в виде бокового ветра и мокрого снега введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1610, участок поселка Жумабек – поселок Аксу-Аюлы.

Ранее сообщалось, что на севере, востоке Карагандинской области 19 апреля ожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются низовая метель, гололед.


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