+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильной метели

14 Февраля 2022 17:16
Поделиться:
Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильной метели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области закрывают трассы республиканского и областного значения из-за резкого ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дороги закрывают из-за метели в СКО
Движение ограничено на двух автодорогах в Акмолинской области Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям Штормовая погода ожидается в Нур-Султане и десяти областях Казахстана

Как сообщают в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 14 февраля с 13:15 закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий.

В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.

«По сообщению службы спасения, с 14 по 17 февраля в Жамбылской области ожидается ухудшение погодных условий, усиление ветра и гололед. В связи с этим департамент полиции Жамбылской области напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.



Напомним, с начала февраля жамбылских водителей предупреждают об опасности при выезде на трассы во время метели.

6 февраля было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент, а также по трассе Каратау – Жанатас в Таласском и Сарысуском районах в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий.

Ранее из-за ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывали участок автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66 - 140 километр.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Транспорт   #Видео   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Дороги закрывают из-за метели в СКО
Движение ограничено на двух автодорогах в Акмолинской области
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Штормовая погода ожидается в Нур-Султане и десяти областях Казахстана
Популярное
1 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
2 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
4 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
5 Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
6 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Читайте также
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Более 200 инфицированных КВИ граждан нарушили карантин в Мангистауской области
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив