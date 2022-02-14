Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильной метели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области закрывают трассы республиканского и областного значения из-за резкого ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 14 февраля с 13:15 закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий.

В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.

«По сообщению службы спасения, с 14 по 17 февраля в Жамбылской области ожидается ухудшение погодных условий, усиление ветра и гололед. В связи с этим департамент полиции Жамбылской области напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.









Напомним, с начала февраля жамбылских водителей предупреждают об опасности при выезде на трассы во время метели.

6 февраля было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент, а также по трассе Каратау – Жанатас в Таласском и Сарысуском районах в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий.

Ранее из-за ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывали участок автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66 - 140 километр.