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Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильного гололеда

28 Ноября 2022, 21:56
Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильного гололеда

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На жамбылском участке закрыли трассу республиканского значения из-за резкого ухудшения погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают в ДЧС Жамбылской области, 28 ноября с 19:40 вечера закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент на участке автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент (534 - 593 км, село Айша биби - граница Туркестанской области) в связи с сильным гололедом и общим ухудшением погодных условий.

Накануне ДЧС Жамбылской области разослал СМС-сообщения жителям региона о том, что 27 ноября прогнозируется сильный мороз до – 15 градусов, а 28 – 29 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду, сильный туман и гололед.

В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.

«Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.⠀⠀


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