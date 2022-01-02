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Трассу республиканского значения закрыли в ЗКО из-за метели
2 Января 2022 09:04
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Движение на участке дороги республиканского значения «Самара – Шымкент» закрыто из-за погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.
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В «КазАвтоЖол» сообщили, что в связи с непогодой с 1 января с 20:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения «Самара – Шымкент» между посёлками Подстепное и Жымпиты.
На участке метель, видимость ограничена.
Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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