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Трассу республиканского значения закрыли в ЗКО из-за метели

2 Января 2022 09:04
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Трассу республиканского значения закрыли в ЗКО из-за метели

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Движение на участке дороги республиканского значения «Самара – Шымкент» закрыто из-за погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

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В «КазАвтоЖол» сообщили, что в связи с непогодой с 1 января с 20:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения «Самара – Шымкент» между посёлками Подстепное и Жымпиты.

На участке метель, видимость ограничена.

Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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#Западно-Казахстанская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода  
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