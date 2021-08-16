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Трассу размыло в Жамбылской области: ограничения автодвижения сняты

16 Августа 2021 14:57
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Трассу размыло в Жамбылской области: ограничения автодвижения сняты

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Сняты ограничения движения для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге республиканского значения «Мерке-Шу-Бурылбайтал» (реконструируемый участок). Об этом сообщили в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее в социальных сетях распространялось видео, где заметно, как размыло трассу «Мерке-Шу» в Жамбылской области. Поток воды буквально разделил дорогу на две части, между которыми образовалась большая трещина.

В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали случившееся. Действительно, размыло автомобильную дорогу республиканского значения АО «НК «КазАвтоЖол».

«16 августа 202 1года в 5:00 часов открыли дорогу. В связи с устранением последствий размыва и восстановлением проезда на участке автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Шу-Бурылбайтал», ПК 672 (участок, находящийся в стадии строительства), сообщаем о снятии ограничения движения для всех видов транспорта», - пояснили в пресс-службе КазАвтоЖол.


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#Жамбылская область   #Промышленность   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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