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Трассу размыло в Карагандинской области, движение транспорта приостановлено

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Апреля 2021, 12:53
Трассу размыло в Карагандинской области, движение транспорта приостановлено

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На трассе в Карагандинской области из-за перелива талых вод приостановлено движение транспорта, передает МИА «Казинформ».

«Из-за интенсивного поступления талых вод в Нуринском районе Карагандинской области зарегистрированы переливы на 104-м и 122-м км автодороги Нур-Султан – Кабанбай-батыра – Нура – Темиртау. Паводковая обстановка на территории Нуринского и Осакаровского районов на особом контроле. Кратковременный перелив на 122-м км прекращен. На 104-м км движение транспорта приостановлено. Выставлены сигнальные знаки. Ведутся работы по устранению переливов. На 7-м км автодороги районного значения Кайнар – Амантау произошёл размыв дорожного полотна. Силами местных исполнительных органов организовано дежурство.

Остаются в зоне разлива реки Кон населённые пункты Ныгман и частично Актубек Нуринского района. Защитные мероприятия были проведены заблаговременно. Угрозы для населённых пунктов нет», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Как отметили в ведомстве, в целях предотвращения ледовых заторов на территории Баршинского и Кенжарыкского сельских округов Нуринского района проведены работы по дроблению льда на трёх участках рек Куланотпес и Жаман-Кон.

Паводковая обстановка находится на контроле областного оперативного противопаводкового штаба, заверили в акимате.


Карагандинская область   Происшествия   Транспорт   Паводок  
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