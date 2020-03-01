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Трассу Нур-Султан – Щучинск закрыли из-за гололеда
1 Марта 2020 08:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Движение на трассе Нур-Султан – Щучинск закрыли для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ».
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«1 марта в связи с ухудшением погодных условий (гололёд) закрыто движение на трассе Нур-Султан - Щучинск», - говорится в сообщении iKOMEK 109.
Ключевые слова: Дороги,
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