Трассу Нур-Султан – Щучинск закрыли из-за гололеда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Движение на трассе Нур-Султан – Щучинск закрыли для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ».

«1 марта в связи с ухудшением погодных условий (гололёд) закрыто движение на трассе Нур-Султан - Щучинск», - говорится в сообщении iKOMEK 109.