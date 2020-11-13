Трассу Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех видов транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодороги республиканского значения: автодорога «Нур-Султан-Петропавловск» 18-231 км (г. Нур-Султан – г. Щучинск).

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан 112 Nur-Sultan, передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.







