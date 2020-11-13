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Трассу Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех видов транспорта
13 Ноября 2020 00:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодороги республиканского значения: автодорога «Нур-Султан-Петропавловск» 18-231 км (г. Нур-Султан – г. Щучинск).
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан 112 Nur-Sultan, передает МИА «Казинформ».
По данным РГП «Казгидромет», 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.
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