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Трассу Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех видов транспорта

13 Ноября 2020 00:01
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Трассу Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех видов транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движения для всех видов транспорта на участках автодороги республиканского значения: автодорога «Нур-Султан-Петропавловск» 18-231 км (г. Нур-Султан – г. Щучинск).

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан 112 Nur-Sultan, передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.




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#Дороги   #Погода  
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