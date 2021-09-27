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    16:47, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Трассу Нур-Султан – Щучинск чистят от первого снега

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В районе города Макинска на автодороге «Нур-Султан – Щучинск» ухудшилась погода и пошел снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    «Сейчас для очистки задействовано восемь единиц техники. Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. По всем вопросам можете звонить в единый call-центр 1403», - сообщили в МИИР и поздравили казахстанцев с первым снегом.



    Теги:
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