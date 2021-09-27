Трассу Нур-Султан – Щучинск чистят от первого снега

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В районе города Макинска на автодороге «Нур-Султан – Щучинск» ухудшилась погода и пошел снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Сейчас для очистки задействовано восемь единиц техники. Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. По всем вопросам можете звонить в единый call-центр 1403», - сообщили в МИИР и поздравили казахстанцев с первым снегом.



