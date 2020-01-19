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Трассу Нур-Султан-Павлодар закрыли из-за метели

19 Января 2020 11:11
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Трассу Нур-Султан-Павлодар закрыли из-за метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на трассе Нур-Султан-Павлодар для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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Дорога закрыта из-за метели и плохой видимости 19 января с 00.00.


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Ключевые слова: Транспорт, Дороги,
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