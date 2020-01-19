Трассу Нур-Султан-Павлодар закрыли из-за метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на трассе Нур-Султан-Павлодар для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Дорога закрыта из-за метели и плохой видимости 19 января с 00.00.