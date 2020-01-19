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Трассу Нур-Султан – Павлодар закрыли для всех видов транспорта
19 Января 2020 01:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трассу Нур-Султан – Павлодар закрыли для видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Единый контакт-центр iKOMEK.
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«19 января с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на трассе Нур-Султан - Павлодар для всех видов автотранспорта. Начало - 19.01.2020 г. в 00:00 часов. Окончание - 19.01.2020 г. в 08:00», - сообщает iKOMEK.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Дороги,
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