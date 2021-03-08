Трассу из Нур-Султана в Темиртау закрыли в связи с метелью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобильную дорогу из Нур-Султана в Темиртау закрыли в связи с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

8 марта с 14:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 1291-1426 км (город Нур-Султан – город Темиртау).