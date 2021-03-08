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    14:36, 08 Март 2021 | GMT +6

    Трассу из Нур-Султана в Темиртау закрыли в связи с метелью

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобильную дорогу из Нур-Султана в Темиртау закрыли в связи с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

    8 марта с 14:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 1291-1426 км (город Нур-Султан – город Темиртау).


    Теги:
    Дороги МЧС Транспорт Астана Карагандинская область Главная Безопасность
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