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    12:44, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Трассу из Нур-Султана в Щучинск закрыли в связи с непогодой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трасса из Нур-Султана в Щучинск закрыта в связи с непогодой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

    18 февраля с 12:30 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке город Нур-Султан – город Щучинск, 18-231 км автодороги республиканского значения Нур-Султан - Петропавловск.

    С 12:25 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке город Нур-Султан - село Жаксы автодороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 917-1247 км.


    Теги:
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