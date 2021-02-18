Трассу из Нур-Султана в Щучинск закрыли в связи с непогодой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трасса из Нур-Султана в Щучинск закрыта в связи с непогодой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

18 февраля с 12:30 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке город Нур-Султан – город Щучинск, 18-231 км автодороги республиканского значения Нур-Султан - Петропавловск.

С 12:25 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке город Нур-Султан - село Жаксы автодороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 917-1247 км.