Трассу Атырау-Индер перекрыли на реконструкцию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Трассу Атырау-Индер, по которой передвигалась часть автотранспорта в сторону Уральска, перекрыли на реконструкцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с реконструкцией дорожного полотна с 08:00 часов 5 июля перекрывается трасса Атырау-Индер. Ремонтные работы будут проходить от перекрестка дороги Атырау-Доссор до населенного пункта Томарлы. Строительство ведет подрядная организация «Атырауинжстрой». В ходе реконструкции полностью будут сняты верхние и нижние слои асфальта. Также в рамках реконструкции предусмотрена прокладка пешеходной дорожки, строительство 15 автобусных остановок и установка современных уличных светильников. Временно изменится движение автобусов по части маршрутов. Работы будут проводиться поэтапно», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Реконструкция трассы не повлияет на движение автотранспорта из Уральска в Атырау. Оно будет проходить по дороге Атырау-Уральск вдоль левого берега реки Урал.

Пресс-служба городского акимата просит с пониманием отнестись к возникшим временным неудобствам.