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    11:53, 05 Июль 2022 | GMT +6

    Трассу Атырау-Индер перекрыли на реконструкцию

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Трассу Атырау-Индер, по которой передвигалась часть автотранспорта в сторону Уральска, перекрыли на реконструкцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с реконструкцией дорожного полотна с 08:00 часов 5 июля перекрывается трасса Атырау-Индер. Ремонтные работы будут проходить от перекрестка дороги Атырау-Доссор до населенного пункта Томарлы. Строительство ведет подрядная организация «Атырауинжстрой». В ходе реконструкции полностью будут сняты верхние и нижние слои асфальта. Также в рамках реконструкции предусмотрена прокладка пешеходной дорожки, строительство 15 автобусных остановок и установка современных уличных светильников. Временно изменится движение автобусов по части маршрутов. Работы будут проводиться поэтапно», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

    Реконструкция трассы не повлияет на движение автотранспорта из Уральска в Атырау. Оно будет проходить по дороге Атырау-Уральск вдоль левого берега реки Урал.

    Пресс-служба городского акимата просит с пониманием отнестись к возникшим временным неудобствам.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Общество Атырауская область Другие государственные органы Дороги Транспорт
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