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Трассу Атырау-Индер открыли для движения транспорта
20 Февраля 2022 10:50
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Автомобильную дорогу сообщением Атырау-Индер открыли для движения всех видов транспорта в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«По информации управления пассажирского транспорта и автодорог Атырауской области в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке трассы А-28 Атырау-Индер. Это 20-164 километры от села Бесыкты- районного центра Индербор на границе с Западно-Казахстанской области. Движение возобновлено для всех видов автотранспорта»,- сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.Как ранее сообщалось, штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, в том числе вновь и в Атырауской области.
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