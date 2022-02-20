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Трассу Атырау-Индер открыли для движения транспорта

20 Февраля 2022 10:50
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Трассу Атырау-Индер открыли для движения транспорта

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Автомобильную дорогу сообщением Атырау-Индер открыли для движения всех видов транспорта в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По информации управления пассажирского транспорта и автодорог Атырауской области в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке трассы А-28 Атырау-Индер. Это 20-164 километры от села Бесыкты- районного центра Индербор на границе с Западно-Казахстанской области. Движение возобновлено для всех видов автотранспорта»,- сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Как ранее сообщалось, штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, в том числе вновь и в Атырауской области.
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#Атырауская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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