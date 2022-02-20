Трассу Атырау-Индер открыли для движения транспорта

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Автомобильную дорогу сообщением Атырау-Индер открыли для движения всех видов транспорта в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации управления пассажирского транспорта и автодорог Атырауской области в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке трассы А-28 Атырау-Индер. Это 20-164 километры от села Бесыкты- районного центра Индербор на границе с Западно-Казахстанской области. Движение возобновлено для всех видов автотранспорта»,- сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.