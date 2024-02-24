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    21:28, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Трассы в двух областях Казахстана закрыли из-за ухудшения погодных условий

    дорога
    Фото: pixabay

    По состоянию на 21.00 23 февраля этого года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 автодороги республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    Восточно-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 30 км(в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин):

    • «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи(для всех видов автотранспорта).

    Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 100 км(метель, ограничение видимости):

    • «Ушарал-Достык» - уч. ст.Коктума-ст.Достык(для всех видов автотранспорта).

    На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 280 единиц техники и 375 человек.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Восточно-Казахстанская область Жетысуская область Трассы Закрытие дорог
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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