Трассы в двух областях Казахстана закрыли из-за ухудшения погодных условий

По состоянию на 21.00 23 февраля этого года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 автодороги республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».