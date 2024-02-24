21:28, 23 Февраль 2024 | GMT +6
Трассы в двух областях Казахстана закрыли из-за ухудшения погодных условий
По состоянию на 21.00 23 февраля этого года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 автодороги республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».
Восточно-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 30 км(в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин):
- «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи(для всех видов автотранспорта).
Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 100 км(метель, ограничение видимости):
- «Ушарал-Достык» - уч. ст.Коктума-ст.Достык(для всех видов автотранспорта).
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 280 единиц техники и 375 человек.