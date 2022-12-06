Трасса закрыта для грузовиков и автобусов на дизеле в Карагандинской области из-за мороза

6 Декабря 2022, 23:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения в Telegram-канале опубликовала информацию об ограничении движения для транспорта с 23:00 часов, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы «КазАвтоЖола», 6 декабря с 23:00 часов в связи с понижением температуры воздуха введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта) на участке «Караганда-Балхаш» автодороги республиканского значения «Алматы-Екатеринбург».