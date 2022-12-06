НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Трасса закрыта для грузовиков и автобусов на дизеле в Карагандинской области из-за мороза

6 Декабря 2022, 23:36
Трасса закрыта для грузовиков и автобусов на дизеле в Карагандинской области из-за мороза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения в Telegram-канале опубликовала информацию об ограничении движения для транспорта с 23:00 часов, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы «КазАвтоЖола», 6 декабря с 23:00 часов в связи с понижением температуры воздуха введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта) на участке «Караганда-Балхаш» автодороги республиканского значения «Алматы-Екатеринбург».


Теги:
Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
«Қазақстан темір жолы» нуждается в кардинальных реформах – депутат
Оставшимся в сломанном авто путникам помогли спасатели ВКО
Читайте также
Больше всего коррупционных рисков приходится на средний ремонт дорог - Антикор
Поставщики электроэнергии в Карагандинской области пытались необоснованно завысить цены
Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
Производство легковых автомобилей выросло в Казахстане на 29,8% за год
Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ
Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело
Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
«Қазақстан темір жолы» нуждается в кардинальных реформах – депутат
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей