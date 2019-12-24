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Трасса в Павлодарской области закрыта до границы акмолинского региона
24 Декабря 2019 11:30
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трасса в регионе закрыта из-за метели и плохой видимости передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«24 декабря, с 09.30, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (205-й - 259-й километры) до границы Акмолинской области для всех видов транспорта», - сообщила журналистам пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт,
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