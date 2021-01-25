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    18:13, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Трасса Ушарал-Достык закрыта из-за непогоды в Алматинской области

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    УШАРАЛ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрыли трассу республиканского значения Ушарал-Достык для всех видов транспорта в Алматинской области, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «В Алматинской области 24 января в 15:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта «Ушарал-Достык» км. 0-84, участок Ушарал-ст. Коктума. (участок на рек. ТОО «АБК-АвтодорНС»)», - говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, ранее сообщалось об открытии дорог по Казахстану.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Алматинская область
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