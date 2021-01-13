Трасса Тараз – Шымкент закрыта из-за сильной метели
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Погодные условия в Жуалынском районе Жамбылской области привели к закрытию международной автотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, 12 января с 21.15 вечера на территории Жамбылской области, в Жуалынском районе, в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент.
На этом участке наблюдается сильная метель, с порывами ветра до 23 метров в секунду.
«Закрыт участок трассы 533- 593 километр, от села Айша-биби до границы Туркестанской области для всех видов автотранспорта. Департамент по ЧС Жамбылской области предупреждает, что выезд за пределы населенных пунктов влечет за собой высокую степень риска», - пояснили в ведомстве.
В ДЧС Жамбылской области призвали владельцев автотранспорта следить за погодными условиями и прислушиваться к советам спасателей, а при необходимости звонить на номер Службы спасения 112.
Отметим, что Жуалынский район называют еще и «жамбылской Сибирью», поскольку зимой он обычно завален сугробами, здесь сильные бураны, вьюги. Дороги зимой заваливают огромные сугробы, и их порою даже не берутся расчищать из-за нулевой видимости и невероятно пронизывающих ветров.
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