Трасса своевременно не подсыпается и не очищается в Алматинской области - полиция

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские при обследовании дорог выявили ряд недостатков, связанных с ненадлежащей очисткой зимних дорог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года полиция организовала 1734 обследования дорог, по результатам которых в местные исполнительные органы и дорожным службам выписаны 1753 предписания. За различные нарушения правил содержания дорог в отношении ответственных лиц составлено 156 адмпротоколов по ст.631 КоАП РК.

Последнее обследование трассы «Алматы-Талдыкорган» производилось с участием руководства областного Управления административной полиции, пресс-службы Департамента, а также представителей Казавтожол и Казавтодор, ответственных за надлежащее состояние республиканской дороги.

«Надо признать, что дорога своевременно не подсыпается и не очищается, на которой впоследствии образуется бугристая наледь, очень опасная для водителей. Особенно снежные переметы и гололедица опасны на горных перевалах, подъемах, спусках и крутых поворотах. При последнем обследовании дорожным службам было указано на эти недостатки, отмеченные на перевале Мукыры, Архарлы и других участках автодороги «Алматы-Оскемен». Дорожники оправдываются обильным снегопадом, нехваткой спецтехники, осуществляющей расчистку и подсыпку специальными ингредиентами», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что во время последнего снегопада на участке автодороги от Талдыкоргана до перевала Архарлы дорогу очищали лишь три спецавтомашины, одна из которых оказалась в неисправном состоянии.

«Представителям Казавтодора и Казавтожола было указано на нехватку спецтехники и в итоге при возвращении на двух горных перевалах уже работали пять-шесть единиц тракторов и камазов, расчищавших дорогу. Установлено, что в одном из ДЭУ, например, из 15 состоящих на балансе автомашин 8 в нерабочем состоянии и находятся на ремонте. Только с начала декабря в дорожные службы и местные исполнительные органы было направлено 53 предписания по устранению недостатков и выписано 12 административных протоколов. Сейчас на дорогах значительно усилено автопатрулирование. Полицейские продолжают оказывать водителям необходимую помощь» - отметили в пресс-службе.

Алматинская областная полиция также напомнила водителям о сложившейся в регионе непогоде и внимательности на обледенелых дорогах.