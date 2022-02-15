Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автодороги в Павлодарской области закрыты из-за метели и плохой видимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 февраля с 12:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар (1259-1152 километры) от города Экибастуз до границы Акмолинской области для всех видов автотранспорта», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

«С 5:25 из-за тех же погодных условий закрыто движение на участке республиканской трассы Калкаман-Баянаул-Умуткер-Уляновский, от начала и до 138 километра от посёлка Калкаман до села Баянаул, для всех видов автотранспорта», - добавили в ведомстве.

Напомним, штормовые предупреждения объявлены в столице и десяти областях Казахстана.