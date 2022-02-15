+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта

15 Февраля 2022 16:57
Поделиться:
Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автодороги в Павлодарской области закрыты из-за метели и плохой видимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какая погода будет 16 февраля в Казахстане
Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды Три участка автодорог открыли в Карагандинской области

«15 февраля с 12:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар (1259-1152 километры) от города Экибастуз до границы Акмолинской области для всех видов автотранспорта», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

«С 5:25 из-за тех же погодных условий закрыто движение на участке республиканской трассы Калкаман-Баянаул-Умуткер-Уляновский, от начала и до 138 километра от посёлка Калкаман до села Баянаул, для всех видов автотранспорта», - добавили в ведомстве.

Напомним, штормовые предупреждения объявлены в столице и десяти областях Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Павлодарская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Какая погода будет 16 февраля в Казахстане
Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области
Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды
Три участка автодорог открыли в Карагандинской области
Популярное
1 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
2 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
3 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
4 Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
5 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
6 Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
Читайте также
Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды
Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив