Трасса Нур-Султан - Темиртау закрыта из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автодорога Нур-Султан - Темиртау закрыта из-за непогоды, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторина и оперативного реагирования акимата Нур-Султана.

«12 февраля с 21.30 в связи с ухудшением погодных условий ( сильный ветер, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург - Алматы, километры 1291 - 1426, участок Нур-Султан - Темиртау, для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, в 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.