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Трасса Нур-Султан - Темиртау закрыта из-за непогоды
12 Февраля 2022 23:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автодорога Нур-Султан - Темиртау закрыта из-за непогоды, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторина и оперативного реагирования акимата Нур-Султана.
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«12 февраля с 21.30 в связи с ухудшением погодных условий ( сильный ветер, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург - Алматы, километры 1291 - 1426, участок Нур-Султан - Темиртау, для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.
Напомним, в 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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