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Трасса Нур-Султан - Атбасар закрыта из-за метели

15 Февраля 2022 00:34
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Трасса Нур-Султан - Атбасар закрыта из-за метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участок автодороги Екатеринбург - Алматы между Нур-Султаном и Атбасаром с 00.20 закрыт для всех видов транспорта, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана.

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«15 февраля с 00.20 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на дороге республиканского значения «Екатеринбург - Алматы», 1275 - 1003 км, участок «Нур-Султан - Атбасар», для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, в столице и 10 областях Казахстана объявлены штормовые предупреждения.

В Нур-Султане 15 февраля ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В восточной половине Акмолинской области ожидается сильный снег. На большей части области - метель. На севере, западе области - туман. Ветер северо-западный, западный ночью на большей части, днем в восточной половине области 15-20, порывы 23 м/с.



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#Нур-Султан   #Акмолинская область   #Погода  
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